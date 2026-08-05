Karlie Kloss über Mutterschaft: „Es geht nicht darum, alles richtig zu machen“

Das amerikanische Model hat mit Ehemann Joshua Kushner drei Kinder. Das Mutterdasein hätte Karlie Kloss in den vergangenen Jahren viel gelehrt und zu einem besseren Menschen gemacht.

Normalerweise gibt Karlie Kloss (33) nur selten Einblicke in ihr Privatleben. In einem aktuellen Posting auf Instagram spricht das Model ganz unverblümt über ihre drei Kinder und das Mutterdasein. Mit einer Bilderserie zeigt sie Momente aus den letzten Jahren, von Ultraschallbildern über Aufnahmen mit ihren Babys bis hin zu Szenen aus dem Alltag einer berufstätigen Mutter. Zwischen Milchabpumpen auf einer Flugzeugtoilette, Yoga mit Baby bis hin zu einem Fotoshooting mit Kindern im Hintergrund, ist alles dabei.

Ihre Kinder und das Mutterdasein hätten sie maßgeblich verändert: „Eine der größten Dinge war die Erkenntnis, dass es bei Mutterschaft nicht darum geht, alles richtig zu machen. Es geht darum, herauszufinden, was für deine Familie funktioniert, und dabei zu lernen, dir selbst zu vertrauen.“

Ehrliche Worte: Karlie Kloss über das Mutterdasein

Im Laufe der Zeit hätte das US-Model aufgehört nach den perfekten Antworten zu suchen und Kompromisse einzugehen. Es wäre nicht immer leicht gewesen, Beruf und Familie sowie die damit verbundenen Reisen unter einen Hut zu bringen. „Wenn ich auf diese Momente zurückblicke, bin ich für jede Jahreszeit, jede Lektion und für drei glückliche Kinder dankbar“. Das Geheimnis sei nicht zu verkopft an ihre Rolle als Mutter heranzugehen, sondern bestimmte Dinge einfach auf sich zukommen zu lassen.

Vor einigen Tagen wurde Kloss 34 Jahre alt, sie teilt anlässlich ihres Ehrentages weitere Familienschnappschüsse. „Ich bin so unglaublich dankbar. Für meine Familie. Für meine Freunde. Für meine Gesundheit. Mein Herz ist so voll“.

Karlie Kloss: Erste Schritte als Model und erste TV-Auftritte

Kloss ist erfolgreiches Model und Unternehmerin. Sie erlangte internationale Bekanntheit durch ihre Arbeit für renommierte Modemarken und insbesondere für „Victoria’s Secret“. Sie lief für die größten Modehäuser der Welt, darunter Chanel, Dior und Schiaparelli, und zierte Dutzende Cover des Modemagazins „Vogue“.

Im Laufe der Jahre ergatterte sie einige Rollen im TV, unter anderem moderierte sie einige Folgen beim „Project Runway“ und spielte in einer Folge von „Gossip Girl“ sich selbst.

Sie ist seit 2018 mit Unternehmer und Investor Joshua Kushner (41) verheiratet. Er ist der Bruder von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von Donald Trump. Das Paar hat drei Kinder: Levi Joseph (*2021), Elijah Jude (*2023) und Rae Florence (*2025).