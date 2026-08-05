Die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach konnte den entstehenden Brand rasch unter Kontrolle bringen. Wegen Trockenheit und hoher Temperaturen ist aktuell Vorsicht geboten.

Am Montagabend bemerkten Anrainer in Bärnbach gegen 21 Uhr einen Wiesenbrand in der Entstehungsphase und alarmierten die Freiwillige Feuerwehr Bärnbach. „Sie haben vorbildlich gehandelt“, lobt die Feuerwehr, die direkt nach dem Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges mit der Brandbekämpfung mittels Schnellangriffseinrichtung startete.

Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen warnte die Freiwillige Feuerwehr Köflach bereits vor wenigen Tagen in den sozialen Medien: „Es muss alles getan werden, um Wald- und Wiesenbrände zu verhindern.“ Die Einsatzkräfte mahnen, insbesondere keine Zigaretten wegzuwerfen und keine Lagerfeuer zu entzünden.