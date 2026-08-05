Priester in Nigeria getötet, zwei Geiseln festgehalten

Im Norden Nigerias ist ein katholischer Priester bei einem mutmaßlichen Hinterhalt getötet worden. Die Leiche von Pater Samuel Opeyemi Oyetoro wurde mit schweren Machetenverletzungen am Kopf an einer Straße im Bundesstaat Kogi gefunden, meldete die Kathpress. Unterdessen werden nach einem bewaffneten Überfall auf eine Sonntagsmesse im Südosten des Landes weiterhin ein Seminarist und ein Gläubiger von Entführern festgehalten, berichtete der römische Nachrichtendienst Fides.