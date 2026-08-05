Der Unfallverursacher verweigerte bei der Polizei einen Alkomattest. Zudem entdeckten die Beamten mehrere Mängel an seinem Fahrzeug.

Schwerer Unfall in Köflach. Ein 22-Jähriger war gerade von Köflach auf der Piberstraße unterwegs, als er eine Stopptafel ignorierte. Der Probeführerscheinbesitzer krachte in der Folge gegen das Auto einer 26-Jährigen. Dieses überschlug sich durch die Wucht der Kollision und kam schließlich am Dach zum Liegen. Das Rote Kreuz brachte die verletzte Frau ins UKH Graz.

Beim Auto des 22-Jährigen stellte die Polizei bei einer genaueren Untersuchung mehrere technische Mängel fest. Unter anderem war an den Reifen bereits das Gewebe sichtbar. Die Kennzeichen wurden vor Ort abgenommen. Der junge Mann verweigerte zudem einen Alkomattest und verlor vorläufig seinen Führerschein. Er wird wegen mehrerer Delikte angezeigt.