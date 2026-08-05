Krieg, Krise, Klima - Forscher zeigt großen Geburtenrückgang

Ein tiefgreifendes Schwinden des Vertrauens in eine gedeihliche Zukunft angesichts umfassender Krisen, Kriege und des Klimawandels lässt weltweit die Geburtenraten drastischer sinken als bisher vielfach gedacht. Das zeigt Tomáš Sobotka vom Institut für Demographie der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in einer Analyse im Fachblatt "Reproductive BioMedicine Online". Mittlerweile leben rund 2 Mrd. Menschen in Ländern, in denen Frauen im Schnitt weniger als 1,3 Kinder bekommen.

© APA/THEMENBILD Junge Familien stellen sich heute andere Fragen als Elterngeneration