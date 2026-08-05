Salzburg ist vom neuen "Saint François d'Assise" ergriffen

Philippe Sly hat am Dienstag seine persönliche Passion durchlitten. Der Bassbariton bekommt in der Titelpartie des "Saint François d'Assise" bei den Salzburger Festspielen Matsch und Mehl ins Gesicht geschmiert, muss sich in Blut wälzen, blankziehen und nicht zuletzt einen gut sechsstündigen Abend bestreiten. Dafür durfte er sich am Ende im frenetischen Applaus des Publikums baden, was auch für Regisseur Romeo Castellucci galt, während Salzburgs Kirchenglocken läuteten.

© APA/BARBARA GINDL Mehr Symbolismus geht nicht als bei Messiaen in Salzburg