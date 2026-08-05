Marokko-Experte: "Anziehungsfaktoren" lösten Ceuta-Krise aus

Die Migrationspolitik Spaniens und Desinformation in sozialen Medien haben laut dem Marokko-Experten Samir Bennis die enorme Fluchtbewegung in die spanische Exklave Ceuta ausgelöst. Allerdings wären die mehr als 60.000 Menschen nicht ohne bereits bestehende "Anziehungsfaktoren" in Richtung Europa aufgebrochen. Im Gespräch mit der APA schildert Bennis diese Faktoren. Er ist Herausgeber der Online-Zeitung "Morocco World News" und politischer Berater in Washington.

© APA/AFP A group of migrants wave from the coastal rocks near the border post of the Spanish enclave of Ceuta on August 2, 2026. At least 72 people died during last week's mass influx of migrants into Spain's Ceuta enclave, when tens of thousands of people mostly swam around the border post from Morocco, local officials said today. Most of the estimated 60,000 people who rushed into Spain's north African territory have returned to Morocco since the territory's largest mass migrant crossing. (Photo by Henry Nicholls / AFP)