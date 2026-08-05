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Marokko-Experte: "Anziehungsfaktoren" lösten Ceuta-Krise aus
Die Migrationspolitik Spaniens und Desinformation in sozialen Medien haben laut dem Marokko-Experten Samir Bennis die enorme Fluchtbewegung in die spanische Exklave Ceuta ausgelöst. Allerdings wären die mehr als 60.000 Menschen nicht ohne bereits bestehende "Anziehungsfaktoren" in Richtung Europa aufgebrochen. Im Gespräch mit der APA schildert Bennis diese Faktoren. Er ist Herausgeber der Online-Zeitung "Morocco World News" und politischer Berater in Washington.