Griechenland fordert Umsetzung des EU-Migrationspakts

Griechenland sieht sich derzeit mit einer Verlagerung der Migrationsrouten von der Ägäis nach Südkreta konfrontiert. Im Interview mit der APA spricht die Vizeministerin für Migration und Asyl, Sevi Voloudaki, über die neuen Herausforderungen an den EU-Außengrenzen, den Schutz unbegleiteter Minderjähriger, die Umsetzung des EU-Migrations- und Asylpakts sowie die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Rückführungspolitik. Der Pakt müsse umgesetzt werden, sagt sie.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Vizeminisisterin Voloudaki bei einer Rede in New York 2025