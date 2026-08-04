Neuer Angriff auf Kiew mit ballistischen Raketen

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Es gab erste Berichte über Schäden und Verletzte. Im Bezirk Holossijiw seien zwei Verletzte aus den Trümmern eines Lagergebäudes geborgen worden, schrieb Klitschko. Eine Such- und Rettungsaktion dauere noch an. Es werden weitere Menschen unter den Trümmern befürchtet.