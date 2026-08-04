Unfall nach Herzstillstand am Steuer - Pkw-Lenker tot

Ein 76-jähriger Pkw-Lenker ist am Dienstagabend in Söding-St. Johann (Bezirk Voitsberg) nach einem Herzstillstand am Steuer gestorben. Das Fahrzeug kam im Ortsteil Köppling-Bahn links von der Fahrbahn ab und krachte ungebremst gegen den Betonsteher eines Zauns, teilte die Polizei mit. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle, seine 69-jährige Lebensgefährtin am Beifahrersitz wurde durch die Auslösung des Airbags im Brustbereich verletzt. Sie wurde ins UKH Graz gebracht.