Potapova nimmt Auftakthürde in Toronto souverän

Anastasia Potapova hat ihre Auftakthürde beim WTA-1000-Tennisturnier in Toronto souverän genommen. Österreichs Nummer eins setzte sich am Dienstag im Zweitrunden-Duell mit der Rumänin Elena-Gabriela Ruse nach 1:45 Stunden glatt mit 6:4,6:2 durch. In der 1. Runde des Hartplatz-Turniers hatte die gebürtige Russin von einem Freilos profitiert. In der 3. Runde trifft die als Nummer 24 gesetzte Potapova auf die Australian-Open-Halbfinalistin Elina Switolina (9) aus der Ukraine.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Potapova in der 3. Runde