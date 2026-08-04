Florucz-Doppelpack für Union Saint-Gilloise in CL-Quali

ÖFB-Stürmer Raul Florucz hat mit einem Doppelpack für Union Saint-Gilloise in der Champions-League-Qualifikation aufgezeigt. Der 25-Jährige hielt den belgischen Vizemeister am Dienstag beim packenden 3:3 (2:2) im Hinspiel der dritten Quali-Runde gegen Bodö/Glimt mit zwei sehenswerten Volley-Treffern in der ersten Hälfte im Spiel. Für Marko Arnautovic und Muhammed Cham hingegen setzte es mit Roter Stern Belgrad eine knappe 0:1-Niederlage auswärts gegen Hapoel Be'er Sheva.

© APA/EXPA/JOHANN GRODER Florucz konnte zufrieden sein