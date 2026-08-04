Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 16-Jährigen

Ein 23-jähriger Libanese muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten, weil er im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 16-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf den Freund des Teenagers, der sich schützend über diesen gebeugt hatte, soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

© APA/THEMENBILD Mordversuchsprozess in Linz für zwei Tage anberaumt