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Mordversuchsprozess wegen Messerattacke auf 16-Jährigen

Ein 23-jähriger Libanese muss sich ab Mittwoch am Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten, weil er im Dezember 2025 in seiner Flüchtlingsunterkunft einen erst 16-jährigen Iraker habe töten wollen. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt und durch eine Not-OP gerettet. Auch auf den Freund des Teenagers, der sich schützend über diesen gebeugt hatte, soll der Angeklagte eingestochen haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt.

Mordversuchsprozess in Linz für zwei Tage anberaumt
© APA/THEMENBILD
Mordversuchsprozess in Linz für zwei Tage anberaumt
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