Mögliche Sturm-Gegner im Play-off – Sparta Prag bezwang Lyon

Sparta Prag besiegte im Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League Lyon mit 2:1. Der Sieger des Duells trifft auf den Gewinner der Paarung Sturm/Fenerbahce.

Am Mittwoch (20 Uhr, ORF 1 live) gastiert der SK Sturm zum Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League bei Fenerbahce Istanbul. Setzen sich die Grazer im Duell mit den zu favorisierenden Türken in zwei Spielen durch, wartet im Play-off als letzte Hürde vor dem Einzug in die Ligaphase der Königsklasse der Gewinner aus dem Duell zwischen Sparta Prag und Olympique Lyon. Das Hinspiel entschieden die Tschechen dabei mit 2:1 für sich. Die Hausherren drehten dabei einen 0:1-Rückstand, aufseiten der Gäste vergab Corentin Tolisso beim Stand von 1:1 einen Elfmeter (67.), kurz darauf erzielte John Mercado den Siegtreffer für Sparta (69.).

Der Gegner von Meister LASK im Play-off steht bereits fest, die Linzer bekommen es mit dem schottischen Champion Celtic Glasgow zu tun. Als Trostpreis haben sowohl die Steirer als auch die Oberösterreicher die Ligaphase in der Europa League bereits sicher. Dort möchte auch Salzburg hin: Die Bullen haben in der 3. Qualirunde Pafos vor der Brust. Bei einem Weiterkommen geht es gegen den Verlierer der Paarung Mjällby/Slovan Bratislava. Das Hinspiel in der 3. Qualirunde zur Champions League gewannen die Slowaken auswärts knapp mit 2:1.