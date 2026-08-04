Vierjähriger nach Badeunfall in Oberösterreich reanimiert

Ein Vierjähriger, der Dienstagnachmittag reglos im Wasser eines Freizeitbades in Bad Schallerbach (Bezirk Grieskirchen) trieb, ist von zwei Badegästen reanimiert worden. Eine 35-Jährige bemerkte den tschechischen Buben im Becken, zog ihn aus dem Wasser und begann sofort mit der Wiederbelebung. Ein 39-jähriger Badegast kam ihr zu Hilfe, gemeinsam schafften sie es, dass das Kind wieder das Bewusstsein erlangte, so die oberösterreichische Polizei.

© APA/dpa Eine Frau entdeckte Kind reglos in einem Schwimmbecken