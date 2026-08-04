Eine Gruppe von Migranten in Ceuta macht sich auf den Weg zurück nach Marokko.

Asylverfahren in Drittstaaten sind wohl das beste Rezept für Europa, um illegale Migration in den Griff zu bekommen.

Die Dringlichkeitssitzung der EU-Innenminister zum Massenansturm auf Ceuta hatte vor allem performativen Charakter. Da der neue Migrations- und Asylpakt erst am 12. Juni in Kraft getreten ist, war schon im Vorfeld relativ klar, dass es so kurz danach keine weiteren substanziellen Weichenstellungen geben würde. Vielmehr ging es darum, ein Bekenntnis abzulegen, dass man derart desaströse Bilder künftig um jeden Preis vermeiden will.

Dass es nach den Ereignissen in der spanischen Exklave wieder akuten Handlungsbedarf gibt, steht aber außer Zweifel. Denn nach wie vor machen sich zu viele Migranten ohne triftige Asylgründe Hoffnung, doch noch irgendwie in Europa unterzukommen.

Dagegen helfen würden wohl am ehesten Asylverfahren in Drittstaaten, die auch von vielen Migrationsexperten gefordert werden. Ernsthaft verfolgt wird die Idee in der EU aber bisher nur von einer kleinen Gruppe von Staaten, an einem Strang zieht man auch nach Ceuta nicht.