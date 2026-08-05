Organisatoren reagieren auf drohende Hitze am Altstadtzauber

Die aktuelle Hitzewelle trifft zum Teil auch den Klagenfurter Altstadtzauber. Zum Schutz der Gäste werden nun zusätzliche Maßnahmen gesetzt.

In jedem Fall wird es beim heurigen Altstadtzauber nicht zu heiß

Die Hitzewelle hat Kärnten voll im Griff und trifft damit auch den Klagenfurter Altstadtzauber, der von Donnerstag bis Samstag in der Innenstadt über die Bühne geht. Am Eröffnungstag prognostizieren die Meteorologinnen und Meteorologen von Geosphere Austria Temperaturen von bis zu 34 Grad. Erst gegen Abend, also zur Eröffnung mit dem traditionellen Einzug der Stadtrichter und dem Bieranstich, werden Schauer und Gewitter erwartet.

Um den Aufenthalt in der Innenstadt für die Besucherinnen und Besucher an den drei Veranstaltungstagen des mittlerweile 30. Altstadtzaubers möglichst angenehm und sicher zu gestalten, werden trotzdem Maßnahmen zur Abkühlung gesetzt. „Beim Übergang Kramergasse zum Neuen Platz hat uns die Feuerwehr eine Wassernebelmaschine aufgebaut“, führt Sommeramtmann Stefan Lindner aus. „Schauen wir, ob sie zum Einsatz kommt, denn leider ist es am Freitag und Samstag eher feucht angesagt.“

Stadtrichter sind vorbereitet

Den Freitag begleitet schauerartiger Regen und es kühlt auf Temperaturen um die 26 Grad ab. Mit einem Regenschirm oder einer Regenpelerine im Gepäck ist man daher gut beraten. Am Samstag tritt dann wieder Wetterbesserung ein, die Chancen auf Sonnenschein steigen und die Temperaturen klettern wieder leicht nach oben. „Wir haben echt schon alles erlebt, wir lassen uns überraschen“, erklärt Kanzler Siegfried Torta.

Für die Stadtrichter selbst, die am Gelände des Flohmarktes mit Spendensammeln beschäftigt sind, gilt – sofern die Temperaturen hinauf klettern – „Marscherleichterung“ und es sind mehr Pausen eingeplant.