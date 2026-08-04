Berichte: 17 tote Migranten vor Mallorca

Bis zu 17 Migranten sind nach Angaben von zwei Überlebenden Medienberichten zufolge bei dem Versuch ums Leben gekommen, mit einem Boot die Balearen zu erreichen. Die beiden Männer aus dem Maghreb seien gegen drei Uhr morgens knapp 25 Kilometer südwestlich von Mallorca aus dem Meer gerettet worden. Ihnen nach waren insgesamt 19 Menschen an Bord des Bootes, wie der staatliche TV-Sender RTVE, die Regionalzeitung "Diario de Mallorca" und weitere Medien berichteten.

© APA/AFP A view of Can Pere Antoni's beach is pictured in Palma de Mallorca Palma de Mallorca, on August 9, 2009 after a bomb exploded in a restaurant following a telephoned warning from the armed Basque separatist group ETA, Spanish media reported. AFP PHOTO/ Jaime REINA (Photo by JAIME REINA / AFP)