Eine Invasion kleiner Käfer, die im Volksmund „moscerini“ genannt werden, stresst derzeit Gäste und Gastgeber in Lignano. Einige schalten deshalb am Abend die Beleuchtung ab.

Mit rund 40 Grad Celsius Lufttemperatur im Schatten, tropischen Nächten bei 25 Grad Celsius und einer Meerestemperatur von 30 Grad Celsius präsentiert sich Kärntens italienische Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien derzeit. Während die Hitze in der Hauptstadt der Region, Triest, die Gleise der Straßenbahn verbogen hat, sodass diese bis zur Reparatur zu Beginn dieser Woche eine Zwangspause einlegen musste, kämpft der beliebte Badeort Lignano mit einer Invasion kleiner Käfer. Wie die italienische Tageszeitung „Messaggero Veneto“ berichtet, bevölkern sie alles: vom Schiff über Hotelanlagen bis hin zu Verkehrszeichen.

Normalerweise kann man die Insekten einmal im Jahr am Leuchtturm Punta Faro beobachten. Das war vor einem Monat. Doch jetzt sind sie zurück – in Massen. Und nicht nur dort, wo der Leuchtturm steht, sondern auch in der Nähe der Beherbergungsbetriebe. Die Insekten werden immer mehr. Zwar stechen sie nicht und stellen auch kein Gesundheitsrisiko dar, aber die Leute, die sie verscheuchen wollen, geraten dadurch unter Stress.

Kein Essen und Licht

Um die Tierchen woanders hinzulocken, haben Apartmentbesitzer ihren Gästen mittlerweile teilweise sogar das Essen auf der Terrasse untersagt. Ein Hotel lässt abends die Beleuchtung ausgeschaltet, damit es die Insekten woanders hin zieht. In der Gemeinde Lignano zeigen die Politiker mit dem Finger auf die Region, um sie in die Verantwortung zu nehmen. Seitens der Region geschehe nichts, da die Käferchen kein Gesundheitsrisiko darstellen.