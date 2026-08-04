Die anhaltende Trockenheit setzt der Wasserversorgung der Marktgemeinde Lavamünd zu. Die Freiwilligie Feuerwehr wandte sich nun an die Öffentlichkeit.

Unsere Einsatzkräfte opfern für diese Aufgaben oft Stunden ihrer Freizeit

„Die Marktgemeinde Lavamünd ist derzeit stark von der anhaltenden Trockenheit und den hohen Temperaturen betroffen. Zahlreiche hauseigene Quellen verzeichnen dadurch kaum noch Zulauf“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr (FF) Lavamünd in einem Posting.

​Um rechtzeitig auf allfällige Anfragen zu Nutzwassertransporten reagieren zu können, bittet die Feuerwehr nun alle Bürgerinnen und Bürger, den Wasserstand ihrer Quellen regelmäßig zu kontrollieren.

„​Da unsere personellen Kapazitäten beschränkt sind, können Wassertransporte ausschliesslich in enger Abstimmung mit dem Wassermeister der Marktgemeinde Lavamünd durchgeführt werden“, so .die Wehr weiter. Des Weiteren werde um Verständnis gebeten, „dass an Wochenenden, an denen der Wasserverbrauch generell stark ansteigt, keine Wassertransporte stattfinden".

​Ebenso können kurzfristige Anfragen – wie beispielsweise am späten Sonntagabend – nicht sofort bearbeitet werden. „Unsere Einsatzkräfte opfern für diese Aufgaben oft Stunden ihrer Freizeit, weshalb eine rechtzeitige und geordnete Planung zwingend erforderlich ist“, betont die Feuerwehr abschließend.