Kärntner Landwirt stürzte 3,5 Meter in die Tiefe und wurde verletzt

Ein Landwirt stürzte im Lesachtal durch einen Holzboden 3,5 Meter in die Tiefe und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins UKH Klagenfurt gebracht (Symbolfoto)

Am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr war ein 38-jähriger Landwirt damit beschäftigt, eine Heubox im ersten Stock seines Stallgebäudes im Lesachtal auszuräumen. Plötzlich brach der Holzboden unter ihm ein und er stürzte rund 3,5 Meter in die Tiefe.

Er musste nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber „Martin 6“ in das UKH Klagenfurt eingeliefert werden.