Verurteilter syrischer Ex-Polizeichef wohl zurück in Syrien

Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass Mussab Abou R., Ex-Leiter der Kriminalpolizei in Raqqa im Regime des 2024 gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und in Wien zu acht Jahren Haft verurteilt, offenbar untergetaucht ist, wurden nun neue Informationen zu seinem Verbleib öffentlich. Wie "News" mit Verweis auf Informationen eines Privatermittlers berichtet, soll er bereits am 29. Juli am Grenzübergang al-Salameh von der Türkei aus nach Syrien eingereist sein.

© APA/THEMENBILD ++ THEMENBILD ++ Illustration Gesetz/Justiz: Im Bild: Der Wiener Justizpalast, aufgenommen am Donnerstag 03. Juli 2025.