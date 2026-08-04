Legendäres Hotel Adlon soll für über 280 Millionen Euro verkauft werden

Deutschlands berühmtestes Hotel in Berlin gehört einem Fonds, der nun liquidiert werden soll, weil sich viele Anleger von ihren Anteilen lösen wollen. Für Gäste ändert sich nichts. Der Betreiber bleibt bis 2032 Kempinski.

Ursprünglich 1907 von Lorenz Adlon mit Unterstützung von Kaiser Wilhelm II. eröffnet, galt das Hotel Adlon als eines der modernsten Hotels seiner Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg brannte das historische Gebäude 1945 fast vollständig aus. Der heutige Bau wurde am 23. August 1997 eröffnet. Er greift die prachtvolle Tradition des alten Adlon wieder auf, ist jedoch ein moderner Neubau. Dennoch gilt das Adlon als Legende, der sogar eine eigene Fernsehserie gewidmet wurde.

Jetzt will die Immobiliengesellschaft Jagdfeld das Haus am Pariser Platz für mindestens 280 Millionen Euro verkaufen. Dafür braucht sie aber die Zustimmung der Anleger. Das Hotel ist einem Medienbericht zufolge Teil eines Fonds, des sogenannten Fundus-Fonds 31, der von der Jagdfeld-Gruppe gemanagt wird.

© IMAGO/Scherhaufer Das Hotel Adlon wird aktuell von Kempinski betrieben

Demnach gehört der Fonds und damit das Adlon rund 4000 Eigentümern, überwiegend Privatanleger, die in einem Lebensalter seien, in dem sie sich von ihren Anteilen trennen wollten. „Mit dem angestrebten Verkauf kommen wir dem Wunsch der Anlegerinnen und Anleger nach und sind so in der Lage, den höchstmöglichen Preis zu erzielen“, teilt die Gruppe mit. Die Fondsgesellschaft sei in der komfortablen Position, „frei und aus eigenen Stücken diesen Weg gehen und Deutschlands berühmtestes Hotel in neue Hände geben zu können“.

Den Gesellschaftern wurde eine Liquidation des Fonds mit einem Mindestverkaufspreis von 280 Millionen Euro vorgeschlagen. Die Abstimmung läuft bereits und braucht eine Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sollte eine Entscheidung für den Verkauf fallen, wird ein strukturiertes Bieterverfahren mit einem internationalen Makler durchgeführt. Für Gäste des Adlon ändert sich durch einen möglichen Verkauf vorerst nichts. Mit dem Hotelbetreiber Kempinski besteht der Jagdfeld-Gruppe zufolge ein Pachtvertrag bis Ende 2032.