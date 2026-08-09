Stadtwerke unter Druck: Schaden von 40 Millionen steht im Raum

Zwei Klagen, ein Strafverfahren und Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe: Die Stadtwerke Klagenfurt haben sich in einen zusehends eskalierenden Konflikt verstrickt.

In der Stadtwerkezentrale in Klagenfurt gingen in den vergangenen Monaten Klagen und Anzeigen ein

Aus einem Streit um Vertriebspartnerschaften ist ein Millionenkonflikt geworden. Ein Wiener Unternehmen fährt schwere juristische Geschütze gegen die Stadtwerke Klagenfurt (STW) auf: Zwei Klagen sind bereits anhängig, gleichzeitig läuft ein Strafverfahren gegen den städtischen Energieversorger sowie mehrere seiner Führungskräfte.

Mittendrin stehen die Jungunternehmer Anton Stockert-Seilern und Stephan Pöll. Vor rund einem Jahr übernahmen sie gemeinsam mit rund 20 Investoren die PR Beteiligungsholding, Eigentümerin eines Energiedienstleisters. „Wir wollten beide raus aus unseren Karrieren in der Unternehmensberatung und selbst unternehmerisch tätig werden“, erzählt Stockert-Seilern. Das Vorhaben entwickelte sich jedoch anders als erwartet.

© Privat/KK Stephan Pöll und Anton Stockert-Seilern (von links)

Damals arbeitete die PR als Subunternehmerin für den steirischen Vertriebspartner des Energieversorgers und vermittelte über ein Netz selbstständiger Verkäufer österreichweit Strom- und Gasverträge. Durch den Eigentümerwechsel verschlechterte sich jedoch das Verhältnis zur steirischen Geschäftsführung, schließlich kam es zum Bruch. Mitte Jänner trennten sich die Jungunternehmer von ihrem bisherigen Partner und schlossen stattdessen einen direkten Vertriebsvertrag mit den STW ab. Die steirische Gesellschaft klagte. Noch bevor das Gericht entscheiden konnte, vollzogen die STW eine Kehrtwende: Kurz vor Ostern beendeten sie die Zusammenarbeit mit der PR.

Druck auf Stadtwerke wächst

Seither geht es um Millionen. Genauer gesagt um Millionen an Provisionszahlungen. Die STW überweisen diese weiterhin an die steirische Gesellschaft. Von dort wurden sie früher an die PR und schließlich an die einzelnen Verkäufer weitergeleitet. Seit Jahresbeginn fließe jedoch kein Geld mehr, sagt Stockert-Seilern. „Mittlerweile liegen die offenen Forderungen bei rund 3,5 Millionen Euro. Den exakten Betrag kennen wir nicht, weil uns die STW die Abrechnungen nicht zur Verfügung stellen.“

Wenn nötig, führen wir diesen Rechtsstreit auch zehn Jahre. — Anton Stockert-Seilern

Die PR hat inzwischen zwei Klagen gegen die STW eingebracht. Nach ihrer Ansicht müsste der Energieversorger für sämtliche Provisionen haften, die ihr von der steirischen Gesellschaft vorenthalten worden seien. Diese weist die Vorwürfe zurück. Auch darüber wird vor Gericht gestritten.

Stockert-Seilern gibt sich dennoch unaufgeregt. Sein Vertriebsnetz habe im Jahr 2024 rund 61 Millionen Euro Umsatz für das öffentliche Unternehmen generiert – etwa 14 Prozent des Gesamtvolumens. „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren einen großen Kundenstock für die STW aufgebaut. Heute können unsere Verkäufer deren Produkte nicht mehr anbieten. Davon profitieren andere Energieversorger.“

Mit der aktuellen Führung ist kein Staat zu machen. Für uns hat sie sich durch ihr Handeln selbst disqualifiziert. — Anton Stockert-Seilern

Internationale Investoren spielen mit

Um die wirtschaftliche Existenz seines Unternehmens sorge er sich nicht. Hinter der PR stünden finanzkräftige Investoren aus Europa, Nordamerika und dem arabischen Raum. „Wenn nötig, führen wir diesen Rechtsstreit auch zehn Jahre.“ Parallel dazu prüfe man Schadenersatzforderungen gegen die STW. Im Gesellschafterkreis werde über Summen von bis zu 40 Millionen Euro diskutiert. „Unser Ruf hat gelitten, wir haben wichtige Vertriebspartner verloren und der Unternehmenswert ist gesunken. Deshalb sprechen wir jedenfalls von einem zweistelligen Millionenbetrag“, sagt der Jungunternehmer – der zugleich den Ton gegenüber dem Management der STW verschärft: „Mit der aktuellen Führung ist kein Staat zu machen. Für uns hat sie sich durch ihr Handeln selbst disqualifiziert.“ Er bezieht sich auf ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Fälschung von Beweismitteln gegen die beiden Vorstände sowie einen leitenden Mitarbeiter des Energieversorgers. Vor wenigen Tagen beantragte die PR zudem, die Ermittlungen auf die Tatbestände des Betrugs und der Urkundenfälschung auszuweiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die STW wollen sich zu den laufenden Verfahren nicht äußern. „Die gegen unser Unternehmen und dessen Organe erhobenen Vorwürfe weisen wir entschieden zurück. Sie entbehren nach unserer Auffassung jeder Grundlage. Wir sind überzeugt, sämtliche vertraglichen Verpflichtungen eingehalten zu haben“, heißt es in einer Stellungnahme. Das gelte auch für die Provisionszahlungen. Die genannten Beträge seien „weder dem Grunde noch der Höhe nach nachvollziehbar“. Insbesondere stehe die Summe von bis zu 40 Millionen Euro „in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zu den zugrunde liegenden Geschäftsbeziehungen“.

Die Frage, ob der Konflikt bereits zu Umsatzeinbußen geführt habe, blieb unbeantwortet.