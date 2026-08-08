Bei der ORF-Sendung „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ sucht Wolfgang aus Kärnten eine sportliche Frau. Er liebt Tennis und Romantik bei Kerzenlicht.

„Ich kann ein bisserl frech sein, bin aber auch ein Gentleman“, beschreibt sich Single Wolfgang selbst

Wolfgang hat genug vom Alleinsein. „Die neue Frau sollte Spaß und eine positive Einstellung zum Leben haben, sportlich und schlank sein, gerne reisen und mich lieben“, sagt der Villacher. Am liebsten wäre ihm eine Frau zwischen 50 und 60 Jahren, die kleiner als 1,77 Meter ist. Zu seinen Promi-Favoritinnen zählt die Schauspielerin Demi Moore.

„Ich kann ein bisserl frech sein, bin aber auch ein Gentleman“, beschreibt der sympathische Kärntner sich selbst augenzwinkernd. Gleichzeitig ist er ein Romantiker durch und durch: „Ich genieße es, ein Glas Wein am Abend zu trinken bei Kerzenlicht und etwas schmusiger Musik.“ Der David-Bowie-Fan verbringt seine Freizeit gerne auf dem Tennisplatz, was auch in seinem „Liebesg‘schichten“-Porträt zu sehen ist.

Nach der ersten Ehe wieder bereit

Wolfgang war bereits einmal verheiratet, doch die Ehe hielt nicht für immer. Jetzt ist er wieder bereit, sich in die Liebe zu stürzen: „Für mich sind Nähe, Zuverlässigkeit, Zärtlichkeiten und gute Gespräche wichtig. Dass ich jemandem blind vertrauen kann und jemandem etwas Gutes tun kann. Zu zweit macht alles viel mehr Spaß.“ Wenn Sie also genauso romantisch sind wie er, zögern Sie nicht länger und greifen Sie zum Briefpapier!

Die ganze Folge der „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ ist am Montag, dem 10. August, um 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen.