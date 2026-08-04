Hitze-Rekorde könnten nun überall in Kärnten und Osttirol fallen

In Kärnten und Osttirol könnten in diesem Jahr an allen Stationen so viele Hitzetage verzeichnet werden wie noch nie. Einige Rekorde sind bereits gefallen.

An einigen Mess-Stationen wurden bereits jetzt - Anfang August - so viele Hitzetage wie noch in keinem Jahr zuvor verzeichnet

Als am Dienstag die 30 Grad-Marke in Hermagor geknackt wurde, war es dort bereits der 38. Hitzetag in diesem Jahr. In Lienz war es in diesem Jahr überhaupt schon der 39. Tag mit Höchstwerten über 30 Grad. Das klingt rekordverdächtig.

Allzeit-Rekorde schon übertroffen

„Es ist nicht nur rekordverdächtig, einige Rekorde haben wir mittlerweile bereits geknackt“, erklärt Christian Stefan, Leiter der Geosphere in Kärnten. Regelrecht pulverisiert wurde der bisherige Rekord an Hitzetagen in Hermagor: Dort wurden im Jahr 2017 an 31 Tagen Temperaturen von mindestens 30 Grad gemessen, heuer war der Dienstag bereits der 38.

Höchste Anzahl an Hitzetagen pro Jahr (Bezirkshöchstwerte)

Die bisherigen Rekorde wurden mit Stand Dienstag auch in Kötschach-Mauthen (33 zu bisher 28 im Jahr 2024), Weitensfeld (26 zu bisher 22 im Jahr 2025), Spittal/ Drau (34 zu bisher 33 im Jahr 2003), Fresach (30 zu bisher 28 im Jahr 2024), Bad Eisenkappel (30 zu bisher 29 im Jahr 2003 bzw. 2024) sowie Weißensee (16 zu bisher 12).

Rekorde könnten überall fallen

Wie außergewöhnlich die Werte sind, zeigt ein Blick auf das in diesem Fall immer herangezogene Klimamittel von 1991 bis 2020: An einigen Stationen gibt es für gewöhnlich nur eine einstellige Zahl an Tagen mit mehr als 30 Grad. Das ist etwa in Kötschach-Mauthen (9 – heuer schon 33), Friesach (8 – heuer schon 22), Weitensfeld (8 – heuer schon 26) oder am Weissensee (4 – heuer schon 15) der Fall.

Noch im Laufe dieser Woche könnten weitere Stationen den Allzeit-Rekord übertreffen. „Das wird wohl ziemlich sicher so kommen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir in diesem Jahr die Rekorde an sämtlichen Stationen erreichen“, sagt Stefan. Am weitesten vom Rekord entfernt ist Völkermarkt, dort werden noch neun weitere Hitzetage benötigt. „Und das ist möglich. Wenn wir nicht irgendwann eine massive Abkühlung erleben, ist es sehr wahrscheinlich“, erklärt Stefan.

© Markus Traussnig Christian Stefan: „Es würde mich nicht wundern, wenn wir in diesem Jahr die Rekorde an sämtlichen Stationen erreichen.“

Sieht man sich die Zahlen für Klagenfurt an, so kommen im Mittel im August noch einmal sechs weitere Tage hinzu – Tendenz steigend. Und auch der September könne noch den einen oder anderen Hitzetag bringen: „2024 hatten wir in der Landeshauptstadt auch da noch vier weitere Hitzetage zu verzeichnen.“

Immer mehr Tropennächte

Ein in Kärnten relativ neues Phänomen rund um die Hitze sind die sogenannten Tropennächte, sie wurden bisher überhaupt erst an wenigen Stationen verzeichnet: Mehr als zwei pro Jahr gab es bisher in Pörtschach (4 im Jahr 2015), Villach (5 und zwar im aktuellen Jahr) und in Klagenfurt. In der Landeshauptstadt wurden drei Tropennächte im Jahr 2019 an der Station am Flughafen gemessen.

Der absolute Spitzenwert stammt allerdings von der Station bei der HTL1 in der Innenstadt: Neun Tropennächte wurden da im Jahr 2024 verzeichnet. Stefan: „Das ist sicher auf den Urbanisierungseffekt zurückzuführen, aber man muss dabei schon bedenken, dass die Station sicher nicht am heißesten Ort der Stadt steht.“ Im laufenden Jahr hat die genannte Station übrigens bereits acht Tropennächte verzeichnet.