Die Wienerin zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und musste ins LKH gebracht werden.

Schwerer Unfall in Graz. Am Dienstagmorgen wurde eine junge Frau in Graz von einem Taxi erfasst. Die 27-Jährige war gegen 6.50 Uhr gerade dabei die Kärntner Straße zu überqueren, um einen Bus auf der Straßenseite noch zu erwischen, der gerade zur Haltestelle zufuhr.

Die Frau dürfte dabei das Taxi übersehen haben. Es kam zur Kollision und die 27-Jährige wurde mit voller Wucht auf die Fahrbahn geschleudert. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste zunächst noch an der Unfallstelle erstversorgt werden, ehe sie das Rote Kreuz ins UKH einlieferte.

Derzeit ermittelt die Polizei, ob die Fußgängerin zum Zeitpunkt des Unfalls die Straße bei Rot überquerte. Eine Zeugin sagt bereits aus, dass die Taxilenkerin bei Grün die Straße überquert haben soll.