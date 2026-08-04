Waldbrändeeinsätze in Bad Mitterndorf und Schladming

Die gestern begonnenen Löscharbeiten im steirischen Salzkammergut und im oberen Ennstal werden heute fortgesetzt. In Kainisch stehen zwei Wehren, in Untertal-Rohrmoos eine Wehr im Einsatz.

Ein Kamerad der FF Aigen im Ennstal bei Löscharbeiten direkt an der Brandstelle auf der Finitzalm bei Kainisch

Trockener Wald und heftige Gewitter – eine denkbar ungünstige Kombination, die momentan Feuerwehren im ganzen Land fordert. auch im Bezirk Liezen. Erst am Montag waren insgesamt vier Feuerwehren sowie Hubschrauber von Polizei und Bundesheer in Lengdorf (Mitterberg-Sankt Martin) im Einsatz.

Kaum hieß es dort „Brand aus“, gab es neuerlich Alarm, und zwar in Kainisch (Bad Mitterndorf). Nur wenig später gesellte sich ein weiterer Brand in Untertal-Rohrmoos (Schladming) hinzu. In beiden Fällen handle es sich um kleinere Brände, die aller Wahrscheinlichkeit nach durch Blitzschlag ausgelöst wurden, so Christoph Schlüßlmayr, der Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Liezen.

1 / 3 Einsatzkräfte werden per Hubschrauber direkt zur Brandstelle auf der Finitzalm geflogen © FF Aigen im Ennstal

„Brand aus“ für heute erwartet

Die Löscharbeiten auf der Finitzalm bei Kainisch mussten am frühen Montagabend wegen aufziehender Gewitter abgebrochen werden. Heute in der Früh wurden sie wieder aufgenommen. Im Einsatz ist aktuell die FF Kainisch und die auf Waldbrände spezialisierte FF Aigen im Ennstal. Zur Bekämpfung am Boden wurden Einsatzkräfte direkt zur Brandstelle geflogen, parallel dazu erfolgen gezielte Löschwasserabwürfe aus der Luft, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Auch in Schladming geht der Einsatz heute weiter. Dort steht die FF Untertal-Rohrmoos im Einsatz. Beide Brände seien unter Kontrolle, informiert Schlüßlmayr, noch heute sei aller Voraussicht nach mit „Brand aus“ zu rechnen.