Hochstehendes Eröffnungskonzert der diesjährigen „Althofener Meisterklänge“.

„Rhapsody in Blue“ von George Gershwin mit Klavier und nur einem Kontrabass, geht das überhaupt? Ja, und zwar dann, wenn Dominik Wagner der Arrangeur ist und er das beliebte Werk gemeinsam mit der exzellenten Pianistin Yuki Sunamura swingend und virtuos musiziert.

Auf hohem Niveau

Auch sonst erwies sich das Niveau des Eröffnungskonzerts der Althofener Meisterklängen, gestaltet von Lehrenden und Studierenden, wieder auf hohem Niveau. Und es gilt 2026 auch ein Jubiläum zu feiern, zwar nur ein kleines, aber immerhin gibt es das Festival bereits seit fünf Jahren: „British Inspirations“ hieß das Motto des Eröffnungskonzertes im Kulturhaus von Althofen mit einem Schwerpunkt auf englischen Komponisten. Darunter fanden sich kaum bekannte wie Henry Cowell (1897–1965), von dem Peter Friis Johansson „Three Irish Legends“ gekonnt am Klavier spielte. Oder Amy Beach (1867–1944), von der die junge Natália Pacheco Guerrero mit klarem Sopran ausdrucksstark „Ah, Love, but a Day“ wie auch „Singet nicht in Trauertönen“ von Robert Schumann, beides von Mio Moser einfühlsam am Klavier begleitet, zum Besten gab. Oder Roger Quilter (1877–1953), von dem die junge Sophie List mit ihrem dunkelgefärbten Mezzo einen von „Four Shakespeare Songs“ sowie „Lucky to Be Me“ aus „On the Town“ von Leonard Bernstein, mit dem Klavierbegleiter Manfred Schiebel, intensiv sang.

Stil- und klangvoll

Ein weiterer Höhepunkt war das Klavierquintett c-Moll von Ralph Vaughan Williams (1872–1958), das vom Künstlerischen Leiter der Meisterklänge Johannes Fleischmann (Violine), sowie von Razvan Popovici (Viola), Raphael Bell (Violoncello), Dominik Wagner (Kontrabass) und teils zu dominant von Peter Friis Johansson (Klavier) stil- und klangvoll gespielt wurde.

Stehende Ovationen eines begeisterten Publikums mit zahlreicher Prominenz aus Politik und Wirtschaft, darunter der Dritte Landtagspräsident Günter Leikam und Bürgermeister Walter Zemrosser, der die Eröffnung vornahm.