Die Planungstrasse der 380-kV-Leitung steht zu großen Teilen fest. Wie geht es weiter, was wird über den Sommer gemacht und was haben Vögel damit zu tun?

Es war vor knapp zwei Monaten, als im Feldkirchner Stadtsaal die Planungstrasse rund 600 Menschen präsentiert wurde. Und so wie bei den bis zu 90 Meter hohen Masten herrschte vor allem eines: Hochspannung. Auch in anderen Gemeinden wurde noch bis vor einigen Wochen verhandelt. Mancherorts wird noch diskutiert: St. Veit zum Beispiel wurde wieder auf „rot“ gestellt, dort muss der genaue Verlauf der Trasse erneut evaluiert werden – die Kleine Zeitung berichtete. Wie es weitergehen soll, erklärt Projektleiter Wolfgang Hafner.

Nachdem die 380-kV-Salzburgleitung um eine Milliarde Euro offiziell in Betrieb ging, war Kärnten dran. Begonnen wurde mit Raumwiderstandsanalysen und anschließenden Laserscan-Messungen mittels Hubschrauber, die ein halbes Jahr in Anspruch nahmen. „Es war in Kärnten schwer, eine stabile Wettersituation zu finden“, erinnert sich Hafner. Mit dem Erhalt des Vorarbeitenbescheids vergangenen Februar begann die APG (Austrian Power Grid) mit ersten Kartierungen. Im September vergangenen Jahres kam es zur Präsentation der 200 Meter breiten Grobtrasse und vor zwei Monaten zur Enthüllung der zuvor erwähnten Planungstrasse.

© Markus Traussnig Projektleiter Wolfgang Hafner und St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer bei einer Infoveranstaltung zur Leitung im Oktober 2025

Durch all diese Maßnahmen kam es zu einer Sache, die per se nichts mit einer Stromleitung zu tun hat: Einer monumentalen Sammlung an Daten, über alles, was über, auf und unter der Erde ist. Die nächsten Schritte sind die Kartierung und Ermittlung der Maststandorte. Und auch hier werden wieder Daten gesammelt. „Wir haben viele Mitarbeiter und externe Fachexperten, die Erhebungen machen. Vögel, Steine, Pflanzen, wir schauen uns alles an, analysieren und bewerten es“, erklärt Hafner und ergänzt: „Wir füllen alle Biodiversitätsdatenbanken mit über 20 Fachbereichen. Alles wird von uns erhoben.“

© KLZ / Dorian Wiedergut Im Juni wurde in Feldkirchen die Planungstrasse präsentiert

Momentan sind besonders viele Geologen für Bodenerkundungen unterwegs. Zu erfahren, was für ein Fundament man brauchen wird, ist oft gar nicht so leicht. Manchmal reicht ein Baggerschurf, das ist eine flache, offene Grube, bei der man die Bodenschichten direkt erkennen kann. Im Hang braucht es oft Bohrungen, um die tiefen Erdschichten genauer zu analysieren. Ebenso kommen auch Inklinometer zum Einsatz. Geologen nutzen solche Geräte, um zu sehen, ob ein Hang stabil bleibt oder sich verschiebt.

© Helmuth Weichselbraun Projektleiter Wolfgang Hafner

Auch Quellbeweissicherung ist während der Arbeiten ein Thema. „Wir ersuchen die Bevölkerung, uns ihre Quellen bekanntzugeben und haben auch viele Meldungen erhalten.“ Es handelt sich bei dieser Sicherung um eine Erfassung von Wasserquellen in den betroffenen Regionen. Knapp 200 Köpfe umfasst das Kernteam, welches sich momentan mit all diesen Punkten befasst. Sobald dann einmal gebaggert und die Masten aufgestellt werden, könnten übrigens „Spezialkräfte“ zum Einsatz kommen: Archäologen. „Im Weinviertel haben wir zum Beispiel Römerschätze gefunden, die wir dem Niederösterreichischen Landesmuseum übergeben haben.“

Ich gehe hier zu 100 Prozent von Einsprüchen aus. — Wolfgang Hafner

Vögel, Pflanzen, Schätze und alles wird genauestens erfasst. Da kommen bestimmt jede Menge Daten zusammen? „Mehrere Terabyte“, verrät der Projektleiter. All diese Daten fließen übrigens in die noch bevorstehende Umweltverträglichkeitserklärung ein. „Ich gehe hier zu 100 Prozent von Einsprüchen aus“, sagt Hafner. Natürlich sind immer gewisse Fristen einzuhalten und sollte es zum Einspruch kommen, so wird das Bundesverwaltungsgericht schlussendlich entscheiden. „Ich gehe davon aus, dass alles in den nächsten drei Jahren erledigt ist und wir 2029/2030 mit dem Bau beginnen können.“

Die von der Leitung betroffenen Gemeinden müssen sich nun gedulden, bis die Feintrasse samt Maststandorte vorliegt. Hafner versichert indes eine großzügige Wertschöpfung für die Region, da viele heimische Betriebe für den Bau herangezogen werden. Über den Status Quo wird wieder bei Infoveranstaltungen in den Regionen berichtet. Stattfinden sollen sie im Herbst.