Moskauer Patriarch legitimiert russische Atombombe religiös

Kurz vor den Jahrestagen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki hat der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill den Bau der russischen Atombombe religiös legitimiert. Am Wochenende stand er einem Gottesdienst in einem Kloster in Diwejewo vor, in dem die Reliquien des Heiligen Seraphim von Sarow aufbewahrt werden. Dabei predigte er laut Kathpress unter Berufung auf das Portal "OrthodoxTimes": "Russlands Atombombe entstand auch durch die Gebete des hl. Seraphim von Sarow."

© APA/AFP/POOL Patriarch Kyrill gehört in Russland quasi zum Polit-Establishment