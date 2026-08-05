Ab 6. August werden rund 350 Pferde und Reiter am „Lavanttal Showjumping Festival“ teilnehmen.

Der August steht am Stücklerhof in St. Margarethen im Lavanttal ganz im Zeichen der internationalen Springsportszene: Beim „Lavanttal Showjumping Festival“ werden ab 6. August rund 350 Pferde und Reiter erwartet. „Es ist das größte Reitturnier Kärntens, bei dem sich internationale Spitzenreiter und einige der größten Nachwuchstalente des Springsports am Stücklerhof treffen“, sagt Andreas Stückler, Inhaber des Reiterhofes.

Was wird der Publikumsmagnet?

Auf dem Programm: Weltranglistenspringen, Mächtigkeitsspringen & Co. „Auf die Teilnehmer und Besucher warten acht Tage internationaler Springsport mit Prüfungen bis 1,45 Meter, die Pferden und Reitern Präzision, Schnelligkeit und höchste Konzentration abverlangen“, fährt Stückler fort. Der erste Bewerbsblock findet vom 6. bis 9. August statt, der zweite dann vom 13. bis 16. August.

Ein Publikumsmagnet verspricht laut Stückler das Mächtigkeitsspringen am 15. August zu werden: „Bei diesem traditionsreichen und spektakulären Bewerb geht es nicht in erster Linie um Geschwindigkeit. Im Mittelpunkt steht die Höhe. Nach jeder fehlerfreien Runde werden die Hindernisse erhöht – und nur jene Paare, die auch die nächste Höhe fehlerfrei überwinden, bleiben im Bewerb.“

Internationaler Nachwuchs

Auch der internationale Nachwuchs wird stark vertreten sein. Mit dabei sind unter anderem Grace und Jolie Kühner, die Töchter von Österreichs Nummer 1 im Springsport, Max Kühner. Die beiden jungen Reiterinnen sammeln bereits erfolgreich internationale Erfahrung und stehen stellvertretend für eine neue Generation im Springsport.

© Stücklerhof

Der internationale Bewerb belebt auch die Wirtschaft im Lavanttal: Immerhin kommen neben den Reitern auch Pfleger, Trainer, Besitzer, Familien und sonstige Begleitpersonen für mehrere Tage in die Region. Das bringt zusätzliche Nächtigungen und Frequenz für Hotels, Gastronomie und weitere Betriebe im Lavanttal. Der Stücklerhof habe seine Turnierinfrastruktur in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und sich zunehmend als Austragungsort großer nationaler und internationaler Pferdesportveranstaltungen etabliert.