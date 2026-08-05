Mit großen Hoffnungen gestartet, konnte Präsident Siegfried Schrittwieser die Erwartungen nicht erfüllen. Seine „Reformgruppe“ wandte sich gegen ihn.

Schrittwieser gilt als leutselig, gut vernetzt. Doch sein Führungsstil kam nicht überall gut an

Seinen Rücktritt gab der Präsident am Dienstag um 8.30 Uhr per E-Mail bekannt. „Das Rote Kreuz in der Steiermark steht vor großen Herausforderungen. Um diese erfolgreich zu bewältigen, braucht es auf allen Ebenen Geschlossenheit, Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen. Die dafür notwendige Vertrauensbasis sehen wir innerhalb des Präsidiums leider nicht mehr in ausreichendem Maß gegeben“, schrieb Siegfried Schrittwieser an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl informierte er persönlich am Telefon über seinen Schritt.

Mit dem 74-Jährigen wirft auch Landesfinanzreferent Gerhard Reithofer hin, er kommt ebenso aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Die Rettungsorganisation mit rund 13.000 ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeitern hat damit in finanziell turbulenten Zeiten ihren Kapitän und den Säckelwart verloren. Als „dienstältester“ aber an Lebensjahren jüngster Vize übernimmt Michael Gruber, Bezirksstellenleiter und Diakon in Fürstenfeld, die präsidialen Agenden. Und das zumindest bis Juni 2028, dann wird turnusmäßig neu gewählt. „Wir sind ja weiter voll handlungsfähig“, sagt Gruber zur Kleinen Zeitung.

© Rotes Kreuz Michael Gruber bleibt zumindest bis 2028 Präsident

Schrittwieser kündigte bei Klausur eine Auszeit an

Der Rücktritt Schrittwiesers (und Reithofers) am Dienstag habe alle überrascht, obwohl er sich bei einer moderierten Klausur des Präsidiums in der Südsteiermark Ende der Vorwoche schon abgezeichnet habe. Die Aussprache sei zwar laut Gruber sachlich verlaufen, habe aber unüberbrückbare Differenzen zwischen dem Präsidenten und einigen seiner Mitstreiter aufgezeigt. Schrittwieser habe darauf eine „Auszeit“ angekündigt, und dass er zeitnah eine Entscheidung treffen werde. Dann sei er vorzeitig in die Obersteiermark abgereist.

Der Thörler war erst im Juni 2024 an die Spitze des steirischen Roten Kreuzes gewählt worden. Überraschend deutlich setzte er sich in einer Kampfabstimmung gegen Amtsinhaber Werner Weinhofer durch. Als ehemaliger Landtagspräsident, Landesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter warb das SPÖ-Urgestein bei den Delegierten mit seinem guten Draht in Burg und Landhaus. „Die werden damit rechnen müssen, dass ich öfter bei ihnen auftauche“, kündigte er an.

Das Versprechen: mehr Transparenz und Mitsprache

Da wurde sogar in Kauf genommen, dass seine „Reformgruppe“ eine reine Männerpartie aus langgedienten Funktionären war. Schrittwieser wetterte gegen den Zentralismus, versprach der Basis mehr Mitsprache, Wertschätzung und Transparenz. Doch die Erwartungen konnte er in den folgenden zwei Jahren offenbar nicht erfüllen. Erstmals heftiger Gegenwind blies dem Präsidenten im Herbst 2025 entgegen, als sich die Fusion der Bezirksstellen Radkersburg und Feldbach anbahnte. Nach dem Beschluss trat die Radkersburger Bezirksstellenleitung zurück.

Dabei wollte Schrittwieser nur die Strukturen verschlanken und damit auf die angespannte Budgetlage reagieren. 2025 schrieb das Rote Kreuz nur deshalb noch die „schwarze Null“, weil der Beitrag der Gemeinden („Rettungseuro“) stieg und das Land weitere zehn Millionen Euro zuschoss. Heuer droht ein Millionenabgang. Der Hilferuf des Präsidenten im Vorfeld der letzten Generalversammlung: „Die Politik muss sagen, welche Leistungen wir nicht mehr erbringen sollen.“

Geschlossenheit nur nach außen

© Klz / Nicolas Galani Geschäftsführer Helmut Schnellnegger und Stellvertreterin Silke Jungbauer

Die nach außen demonstrierte Geschlossenheit war aber Fassade. Schrittwieser habe zu viele einsame Entscheidungen getroffen, habe alles immer selber regeln wollen, viele wichtige Gespräche alleine geführt. Präsidiumskollegen fühlten sich zu wenig informiert und eingebunden. Nur seine engsten Vertrauten habe er zu Rate gezogen, wird kritisiert. Dazu zählt auch das im Mai 2025 von Schrittwieser teils ohne Ausschreibung eingesetzte Geschäftsführer-Duo Helmut Schnellnegger und Silke Jungbauer. Gruber deutet ein weiteres Problem im Führungsstil seines Vorgängers an: „Die Funktion des Rotkreuz-Präsidenten ist halt nicht zu vergleichen mit der eines Politikers.“

Landespolitik verhalten

Er sei aber mit Schrittwieser, der er persönlich sehr schätze, weiterhin freundschaftlich verbunden und stehe weiterhin mit ihm in Kontakt, betont der Fürstenfelder. Geht es nach Gruber, soll Schrittwieser auch mit allen Würden aus dem Roten Kreuz verabschiedet werden.

Die Landespolitik reagierte verhalten bis gar nicht auf die Vorgänge. Einzig Landesrat Karlheinz Kornhäusl fand anerkennende Worte: „Ich danke Siegfried Schrittwieser herzlich für die stets vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. Das Rote Kreuz ist ein unverzichtbarer Partner im steirischen Gesundheitswesen.“