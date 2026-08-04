Schwimmer Karl über 10 km EM-Achter, Knoll/Lotfi Turm-7.

Freiwasserschwimmer Luca Karl ist am Dienstag in seinem Pariser EM-Auftaktbewerb über 10 km als Achter in die Top Ten geschwommen. Damit verbesserte er sich über die olympische Distanz im Vergleich zu 2024 in Belgrad um drei Plätze. Der WM-Fünfte des vergangenen Jahres tritt noch am Mittwoch (10.00 Uhr, live ORF Sport +) über 5 km und am Freitag über 3 km Knockout an. Die Wasserspringer Anton Knoll/Dariush Lotfi wurden synchron vom Turm im Achter-Finale Siebente.

© APA/AFP Austria's diver Anton Knoll qnd Austria's diver Dariush Lotfi compete in the men’s 10m platform synchro diving final event during the LEN European Aquatics Championships, at the Olympic Aquatics Centre in Saint-Denis, northeastern suburbs of Paris, on August 4, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)