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Schwimmer Karl über 10 km EM-Achter, Knoll/Lotfi Turm-7.
Freiwasserschwimmer Luca Karl ist am Dienstag in seinem Pariser EM-Auftaktbewerb über 10 km als Achter in die Top Ten geschwommen. Damit verbesserte er sich über die olympische Distanz im Vergleich zu 2024 in Belgrad um drei Plätze. Der WM-Fünfte des vergangenen Jahres tritt noch am Mittwoch (10.00 Uhr, live ORF Sport +) über 5 km und am Freitag über 3 km Knockout an. Die Wasserspringer Anton Knoll/Dariush Lotfi wurden synchron vom Turm im Achter-Finale Siebente.