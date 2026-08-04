14 Tote in Kloster bei Erdrutsch in Äthiopien

Ein Erdrutsch hat ein orthodoxes Kloster in Äthiopien unter sich begraben und mindestens 14 Pilger das Leben gekostet. Das Unglück ereignete sich Montagfrüh nach einem Gewitter mit heftigen Regenfällen, wie ein Sprecher der Diözese von Sela Dingay in der nördlichen Region Amhara am Dienstag sagte. Eine Lawine aus Schlamm und Felsen begrub demnach einen Teil des Klosters Tsadkane Mariam unter sich.