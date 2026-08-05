Konzerte auf Mariazeller Bürgeralpe mit neuer Laser- und Wassershow

Beim restlos ausverkauften Konzert der Band Folkshilfe und der Sängerin Caro Fux am Wochenende wurde auf der Mariazeller Bürgeralpe ein neues Highlight präsentiert. Erstmals wurde die Konzertveranstaltung nämlich wieder von einer Wasser- und Lasershow im Bergsee begleitet.

Künftig sollen die Open-Air-Konzerte dementsprechend wieder unter dem Titel „Mariazeller Bergwelle“ stattfinden. Die Wasser- und Lasershow bleibt aber nicht nur Konzertbesucherinnen und -besuchern vorbehalten. Bereits ab Samstag ist diese im regulären Tagesbetrieb im Halbstundentakt für Gäste zu sehen.

Nach dem Sommer ist ebenfalls noch nicht Schluss: „Während der neuen Lichtergärten auf der Bürgeralpe im Herbst und Winter wird die Wassershow wieder ein besonderes Highlight des Programms sein“, verspricht man in einer Aussendung.