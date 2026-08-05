Seit drei Jahren bietet Anita Aichner (57) schnelle, unbürokratische Hilfe, wenn man einmal kurzfristig indisponiert ist und alltägliche Dinge nicht selbstständig erledigen kann.

Dass es Engel auch auf Erden gibt, davon sind wohl viele Menschen überzeugt. Einer davon ist auf jeden Fall in Lienz, in der Gestalt von Anita Aichner, zu finden. Die 57-Jährige ist seit nunmehr drei Jahren ganz offiziell ein Engel, ein Alltagsengel. „Ich habe das Gewerbe Personenbetreuung angemeldet und bin jetzt als Alltagsengel im Einsatz“, erklärt die Dolomitenstädterin.

Nach rund 30 Jahren Tätigkeit bei der Stadtgemeinde Lienz, hat die ehemalige Standesamtsleiterin im November 2020 einen Schnitt gemacht und ihrem Lebensweg eine neue Richtung gegeben. Die Ausbildung zur Heimhilfe und die darauffolgende Tätigkeit beim Sozialsprengel Lienz-Land haben Aichner aufgezeigt, was es ganz dringend braucht. „Schnelle, unbürokratische Hilfe, wenn man einmal kurzfristig indisponiert ist und alltägliche Dinge nicht selbstständig erledigen kann“, beschreibt die Mutter einer 30-jährigen Tochter ihr jetziges Tätigkeitsfeld.

Jegliche Leistungen im Haushalt sind möglich

Ob nach einem Krankenhausaufenthalt, einer Operation oder während einer Schwangerschaft, manchmal werden alltägliche Tätigkeiten in dieser Situation zur Belastung oder gar kurzfristig unmöglich. „Da eilt dann der Alltagsengel herbei“, schildert Aichner ihr Tun. Zum Arzt oder in die Apotheke fahren, Fenster putzen, einkaufen gehen, Amtswege erledigen, Formulare ausfüllen, Betten überziehen oder das Handy und das Tablet updaten, all das macht der moderne Engel aus Lienz.

„Im Sommer wird natürlich auch geerntet und eingekocht, wie zum Beispiel Ribisel“, plaudert die begeisterte Radsportlerin ein wenig aus dem Nähkästchen. Und wenn der Enkel zu Besuch kommt, hilft der Alltagsengel natürlich auch gerne beim Backen von Kuchen oder ähnlichem. Einmal im Monat geht es mit einer Klientin nach Südtirol, um einen Kaffee zu trinken.

Als freie Traurednerin aktiv

„Meine Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich und erfüllend. Zu sehen, welch große Hilfe man mit einfachen Diensten leisten kann, macht mir große Freude“, zeigt sich Aichner, die in ihrer Zeit als Standesbeamtin fast 1300 Paare getraut hat, dankbar.

Aber macht der Alltagsengel Anita wirklich alles, was im Alltag so anfällt? „Für einen Baumschnitt oder große Grundreinigungen muss man sich jemand anderen suchen“, so die aktive Mitfünfzigerin, die selbst nie den Schritt vor den Traualtar gemacht hat. „Ich habe wohl vergessen die eigene Hochzeit zu organisieren“, schmunzelt Aichner, die mittlerweile als freie Traurednerin aktiv ist, sich in Corona-Zeiten auch gezielt Social Media Skills angeeignet hat und sehr gerne und regelmäßig im Netz Beiträge zum Thema Gesundheit erstellt.

„Gesund älter werden“, so das Credo der Lienzerin, die ihre Freizeit bevorzugt am Gardasee verbringt. Dort ist Aichner am liebsten mit dem Rad unterwegs. Genauer gesagt mit dem Gravel-Bike, mit dem sie querfeldein düst. Genauso wie daheim mit dem Mofa, wenn sie als Alltagsengel unterwegs ist und Menschen ganz unkompliziert und schnell über schwierige Zeiten hinweghilft. Weitere Infos unter www.anita-aichner.at.