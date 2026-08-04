Normalerweise wird das Wasser beim Brunnen am Eisernen Tor in Graz höchstens drei Mal im Jahr getauscht. Doch am Dienstag war es schon wieder so weit – das dritte Mal binnen Wochen. Es ist der Hitze geschuldet.

Graz, 4. August, kurz nach sieben Uhr früh: So genau müsste man jenes Werk, das dem Sprudeln beim Brunnen am Eisernen Tor zugrunde liegt, eigentlich gar nicht sehen – doch an diesem Morgen präsentiert es sich „nackt“ im leeren Brunnenbecken im Grazer Zentrum. Das Wasser musste ausgelassen und gegen frisches getauscht werden – schon wieder. Und wesentlich öfter als in „normalen“ Zeiten.

Drei Mal binnen Wochen

Denn in Durchschnittsjahren habe man das Brunnenwasser höchstens drei Mal im Jahr erneuert, weiß man bei der zuständigen Holding Graz. Dass an diesem Dienstag wieder gleichsam der Stöpsel gezogen wurde, markiert ebenfalls ein drittes Mal – allerdings binnen Wochen. So schritten Ende Juni die Holding-Mannen zur Tat, als das kühle Nass auffallend grün schimmerte. Anfang Juli kam es ein weiteres Mal zum Austausch.

© Saria Ende Juni: Das Wasser hat einen extremen Grünstich

Verbotenes „Erfrischungsbad“

Es ist die enorme Hitze, die heuer die Wasserqualität in jeder Hinsicht belaste, erklärt man bei der Holding: Zum einen befeuern die extremen Temperaturen die natürliche Algenbildung, zum anderen nutzen manche das Brunnenwasser für ein „Erfrischungsbad“ – was allerdings verboten ist. Und schließlich landen Blätter der umstehenden Bäume sowie Blütenstaub im Becken.

© Saria 4. August: Am Nachmittag sprudelt das Brunnenwasser wieder

Übrigens: Kurz vor Mittag sprudelte der Brunnen an diesem Dienstag wieder wie eh und je. Zumindest bis zum nächsten Austausch.