Erdbeben der Stärke 4,3 erschüttert die Toskana

Ein Erdbeben der Stärke 4,3 hat am Dienstagvormittag den Norden der Toskana erschüttert. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum rund sieben Kilometer westlich von Pisa in einer Tiefe von acht Kilometern. Die Erschütterung war gegen 10.15 Uhr in den Provinzen Pisa, Lucca und Massa-Carrara sowie bis nach Florenz zu spüren. Zahlreiche Menschen verließen vorsorglich Gebäude und gingen auf die Straße.

© APA/dpa Erdbeben der Stärke 4,3 erschütterte die Toskana