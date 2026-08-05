Wie die Knie-Operation von David Preiß die Gerüchteküche anheizte

Der Rücktritt des 48-Jährigen als Voitsberg-Trainer vor knapp einem Monat löste eine Welle von unerklärlichen „Erklärungen“ aus.

Vor knapp einem Monat stellte David Preiß sein Traineramt beim ASK Voitsberg zur Verfügung. Eine schwerwiegende Knieverletzung veranlasste den 48-Jährigen zu diesem Schritt, hieß es in der Presseaussendung. Daraufhin sprudelten Gerüchte aus vielen Küchen. Wiederholte Verfehlungen haben zum Aus von Preiß bei den Weststeirern geführt. Deshalb sei auch wenige Wochen zuvor Sebastian Szvetits vom Technischen Direktor zum Sportdirektor hochgehoben worden, Preiß wurde somit der Doppelfunktion enthoben.

„Es wurde auch behauptet, dass ich ein Alkoholproblem habe“, sagte Preiß, der sich jetzt erstmals zu Wort gemeldet hat. Der Grazer klärt auf und schildert die vergangenen Wochen: „Ich wurde am Knie operiert und die Rehabilitation ist nicht so verlaufen, wie wir uns alle vorgestellt haben.“ Innerhalb von drei bis sechs Wochen hätte das Knie mehr oder weniger funktionsfähig sein sollen. War es nicht. „Mein Knie war ständig geschwollen, die Schmerzen vergingen einfach nicht. Ich musste im Trainingslager vormittags und nachmittags Schmerztabletten einnehmen, damit ich den Tag irgendwie überstehen kann“, schildert Preiß seine Leidenszeit.

Eine erneute Magnetresonanzuntersuchung zeigte schließlich, dass die Verletzung wieder akut geworden ist. Vor wenigen Tagen folgte schließlich ein weiterer chirurgischer Eingriff. „Es war ein komplexer Meniskuswurzelausriss. Wir machten einen gelenkerhaltenden Eingriff“, erklärte Kniespezialist und Operateur Jürgen Mandl. In 12 bis 16 Wochen wird man wissen, ob sich der chirurgische Aufwand auch ausgezahlt hat.

Preiß: „War mit meinen Gedanken ständig beim Knie“

Preiß erklärte seinen Rücktritt als Voitsberg-Trainer schlüssig: „Ich konnte mich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Aufgrund der Schmerzen war ich mit meinen Gedanken ständig bei meinem Knie. Es wäre der Mannschaft gegenüber nicht fair gewesen, wenn ich so weitergemacht hätte und mir selbst hätte ich auch nichts Gutes getan.“ Der Vergleich mit ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der auch aufgrund einer Verletzung mit einem Golfwagen im Training unterwegs ist, hinkt. Denn Rangnick leitet einen Kurs von sieben bis zehn Tagen und kann sich danach vollumfänglich auf seine Genesung konzentrieren. Das ist bei einem Klubtrainer aufgrund der täglichen Arbeit mit den Spielern unmöglich.

Preiß wurden gestern die Nähte im Knie entfernt, die Rehabilitation ist wieder angelaufen und „spätestens nach der Winterpause werde ich wieder fit“, sagt ein jetzt wieder optimistischer Meistertrainer, der den Voitsbergern in der 2. Liga die Daumen drückt. Seinen Posten hat Philipp Zulechner übernommen.