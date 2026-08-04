So viel kostet das Bier am Klagenfurter Altstadtzauber

Von 6. bis 8. August geht der 30. Altstadtzauber in Klagenfurt über die Bühne. An drei Tagen finden knapp 190 Shows statt. Das Bier soll günstiger als am Villacher Kirchtag sein.

Drei Tage lang wird gefeiert, getanzt, gesungen, gegessen, getrunken und gestaunt. Der traditionelle Klagenfurter Altstadtzauber der Stadtrichter zu Clagenfurth geht bereits zum 30. Mal in der Innenstadt über die Bühne. Aus dem Zusatztag anlässlich der Jubiläumsveranstaltung wurde bekanntermaßen nichts, ein zusätzlicher Tag würde den Stadtrichtern zwischen 30.000 und 35.000 Euro kosten – Geld, das nicht vorhanden ist. Dennoch sorgen rund 80.000 Besucher an den drei Veranstaltungstagen für ein volles Zentrum und mehr als 40 Gastronomen kümmern sich um deren leibliches Wohl. Aufgekocht und serviert wird in der gesamten Innenstadt. Das Organisationsteam rund um Sommeramtmann Stefan Lindner setzt auch heuer wieder ein deutliches Zeichen gegen Wucherpreise, insbesondere beim Bier.

Beim „kühlen Blonden“ sprach man wie schon die Jahre zuvor eine Preisempfehlung aus. „Die Preisspanne beim großen Bier liegt zwischen 5,50 und 6,50 Euro“, erklärt Raimund Plautz, der für den Bereich rund um den Neuen Platz verantwortlich ist. Dass mehr verlangt wird, sei eher unwahrscheinlich, meint Plautz aus Erfahrung: „Entscheiden muss aber der Wirt selbst. Jeder muss den Preis selbst durchkalkulieren.“ Auch am Alten Platz, dem Heuplatz und dem Pfarrplatz geht ein großes Bier um maximal 6,50 Euro über die Theke. „Kurzfristig war von einer Grenze von sieben Euro die Rede“, weiß Gert Höferer, der mit den Gastronomen rund um den Alten Platz im Gespräch ist, zu berichten. Man setzt diesbezüglich aber lieber auf „konsumfreundliche Preise“ und holt damit zu einem kleinen Seitenhieb auf den jüngsten Villacher Kirchtag aus, wo für das Kirchtagsbier am Rathausplatz schon acht Euro verlangt wurde. Im Vorjahr lag die (unverbindliche) Preisempfehlung der Klagenfurter Stadtrichter übrigens noch bei sechs Euro.

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Rund 4000 (freiwillige) Arbeitsstunden und 400.000 Euro haben die rund 40 Stadtrichter (Probanden und Aspiranten inklusive) in die Vorbereitung des Altstadtzaubers gesteckt, um den über 54 Künstlern, den 30 Musik-Acts, den knapp 190 Shows auf vier großen Bühnen und den zwölf Kleinkunst-Spielflächen eine Bühne zu bieten. Neu ist in diesem Jahr eine Chill-Out-Area mit Live-Musik und DJs. Die Bühne, die bis dato am Alten Platz stand, wandert wieder auf den Pfarrplatz. Rund 200 Personen werkeln auf und hinter den Bühnen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. 6000 Meter Kabel müssen verlegt werden, um für eine perfekte Beschallung und die notwendige Stromversorgung zu sorgen. 150 Scheinwerfer setzen die Sängerinnen und Sänger, Musikerinnen und Musiker ins rechte Licht.

Millionenschwere Wertschöpfung

Rund ein Viertel der 400.000 Euro, sprich 110.000 Euro, übernimmt übrigens die Stadt Klagenfurt. Die finanzielle Beteiligung der Stadt am Altstadtzauber ist bis 2027 sichergestellt. Laut einer Auswertung der Wirtschaftskammer Kärnten bringt die dreitägige Veranstaltung eine Wertschöpfung von drei Millionen Euro. Der gesamte Altstadtzauber dient übrigens dem guten Zweck. Seit ihrer Gründung haben die Stadtrichter mehr als 1,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt. In diesem Jahr gehen die Spenden an den Verein SOMA, bedürftige Kinder werden beim Schulstart unterstützt und es werden Schlafsäcke für Obdachlose angekauft.

Los geht es – nach dem Einzug der Stadtrichter und dem traditionellen Bieranstich am Neuen Platz am Donnerstag (ab 17 Uhr) – mit dem Flohmarkt. Die 500 Stände rund um den Domplatz sind bereits seit Monaten vergeben, wobei der Domplatz ausschließlich für den Kinderflohmarkt reserviert ist. Ab Freitag, sieben Uhr, kann (bis Samstag, 16 Uhr) nach Herzenslust gestöbert und gehandelt werden. Eines der Highlights ist wieder die KAC-Mannschaftspräsentation am Freitag um 19 Uhr auf der Bühne am Neuen Platz.