ADA-Insolvenz: Sanierungsplan angenommen, Investor gesucht

Fast 20 Millionen Euro an Forderungen sind beim insolventen Möbel-Produzenten angemeldet worden. Die Gläubiger müssen sich mit 20 Prozent Quote begnügen.

Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1900 zurück, zunächst als Seilerei und ab 1957 als Möbelhersteller. Im März hat ADA (steht als Kürzel für Alois Derler Anger) – konkret die Möbelfabrik sowie die Möbelwerke-Holding mit Hauptsitz in der Steiermark und Standorten in Ungarn und Rumänien – Insolvenz angemeldet und einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gestellt. Mit Schulden von 30 Millionen Euro.

Jetzt ist der Sanierungsplan am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz von den Gläubigern angenommen worden. Sie erhalten eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen, davon eine Barquote von zehn Prozent. Der Rest wird in zwei Raten gezahlt.

Bisher wurden im Verfahren 210 Forderungen in Höhe von rund EUR 19,7 Millionen Euro angemeldet, heißt es von Creditreform. Die zukünftige Tätigkeit der Unternehmensgruppe soll durch den Einstieg eines strategischen Investors abgesichert werden. Ein Wermutstropfen bleibt freilich die Schließung des österreichischen Produktionsstandortes.