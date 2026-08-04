„Beast of Reincarnation“ ist ein neues Spiel von Game Freak, das in einem düsteren, postapokalyptischen Japan im Jahr 4026 spielt.

Wer bei Game Freak automatisch an knuffige Taschenmonster denkt, wird von „Beast of Reincarnation“ überrascht. Das Entwicklerstudio, bekannt für die „Pokémon“-Hauptreihe, schickt die Spielenden diesmal ganz woandershin. Nämlich in ein düsteres, postapokalyptisches Japan des Jahres 4026 – und liefert damit sein bisher ungewöhnlichstes Projekt ab. Es ist zudem der erste Game-Freak-Titel, der auf Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheint.

Der Plot: Vor langer Zeit überzog eine Seuche das Land, infizierte Pflanzen, Tiere und Menschen und verwandelte sie in riesige Mutanten, die es auf die Menschheit abgesehen haben. Diese verseuchten Kreaturen werden im Spiel Malefakte genannt. Emma, die Protagonistin, ist selbst eine Verseuchte, aber eine, die gegen die Seuche ankämpft, statt ihr zu erliegen. An ihrer Seite ist Wolf Kuu, der auch ein Malefakt ist.

Gottähnlichen Mutanten die Kräfte rauben

Nach dem ersten größeren Kampf in einer Kolonie steht das vom Administrator genannte, klar gesteckte Ziel: Reise von Region zu Region und besiege die dort residierenden, gottähnlichen Mutanten namens Nushi, um deren Kräfte zu absorbieren. Danach muss die Hauptstadt von der Bestie der Wiedergeburt, daher der Name des Spiels, befreit werden.

Das Spiel wirft einen ohne große Umschweife direkt ins Geschehen. Um sich mit den Spielmechaniken vertraut zu machen, sollten die ausführlichen Tutorials in Ruhe durchgelesen werden, bevor es weitergeht. Teils zeigt das Spiel aber Tutorials zu Mechaniken, die man schon drei Stunden lang verwendet hat. Hier besteht also noch Verbesserungsbedarf.

Kämpfen als Team mit Schwert und Blütenkünsten

Das Kampfsystem ist die größte Stärke von „Beast of Reincarnation“ und macht riesengroßen Spaß. Emma führt nebst Fernkampfwaffen als Hauptwaffe das Schwert. Kuu beherrscht verschiedene Fertigkeiten, die sogenannten Blütenkünste. Diese kann man ihn per Kommando einsetzen lassen, etwa um Gegner ins Taumeln zu bringen, zu verbrennen oder Emma zu heilen.

© APA/dpa/gms/Game Freak Emma und Kuu verständigen sich anfangs nur über Blicke und Gesten

Kuus Blütenkünste kosten aber Blütenpunkte – und die werden nur aufgefüllt, wenn Emma mit ihrem Schwert gegnerische Angriffe pariert. Um in Ruhe die für die Situation passende Blütenkunst wählen zu können, lässt sich die Zeit im Kampf stark verlangsamen.

Taktische Tiefe gepaart mit Echtzeit-Action

Insgesamt also ein System, das taktische Tiefe mit Echtzeit-Action verbindet. Die Finishing-Moves hat Game Freak dabei mit sichtbarer Freude an der Inszenierung umgesetzt: Gegner werden schon mal fein säuberlich in der Mitte zerteilt.

Wer „Prinzessin Mononoke“ und „Sekiro: Shadows Die Twice“ schon immer mal kombiniert sehen wollte, kommt hier auf seine oder ihre Kosten. Gerade das Parieren als zentrale Verteidigungsmechanik erinnert stark an Klassiker des japanischen Entwicklers FromSoftwares. Die Gegner sind clever gestaltet und die Kämpfe teilweise fordernd. Wer sich aber auf die Story fokussieren will, kann die Schwierigkeit des Spiels reduzieren.

Der Bauera als rollendes Zuhause und Rückzugsort

Über die Welt verteilt lassen sich Lager entdecken und aktivieren. Sie dienen als Schnellreisepunkte – zur Heilung, zum Erlernen neuer Skills, zum Upgraden von Waffen oder zum Zubereiten von Proviant. Und dann gibt es noch den sogenannten Bauera. Das ist eine Art mobiles Zuhause mit Werkbank, Bett, Küche und Dusche.

Der Bauera bringt die Protagonisten Stück für Stück näher an die Hauptstadt heran und dient als Rückzugsort nach anstrengenden Kämpfen, auch um die spannende Story von dort aus voranzutreiben.

Fertigkeiten, Ausrüstung und ein findiger Wolf

Mit der Zeit lassen sich sowohl Emmas als auch Kuus Fertigkeiten ausbauen und die Ausrüstung kann aufgewertet werden. Eine kleine, aber nette Ergänzung: Sowohl Emma als auch Kuu haben je eigene Hunger-Stats. Ist der Hunger gestillt, verbessert sich beim Erkunden der Welt auch langsam die Gesundheit des Duos.

Auf der Reise hilft Kuu zudem beim Aufspüren von Truhen und anderem Loot, allerdings sind seine Hinweise nicht immer eindeutig. Wer nicht genau hinschaut, übersieht schon mal, was der Wolf gerade entdeckt hat.

Eine geheimnisvolle Welt mit stimmungsvollem Soundtrack

Über gut gestaltete Zwischensequenzen erfährt man nach und nach mehr über Emma, Kuu und die weiteren Charaktere sowie deren gemeinsame Vorgeschichte. Besonders deutlich wird das beim Erreichen von Unterstadt: Licht und Stimmung kippen merklich ins Düstere, sorgen für angsteinflößende Vibes, und auch die Musik zieht spürbar an. Kein Zweifel: Jetzt wird es ernst.

Apropos Musik: Der Soundtrack gehört zu den Stärken des Spiels und erinnert streckenweise an „Stellar Blade“ – mit einem Gespür für Stimmungen und das richtige Timing.

Fazit: Vielversprechende Action mit Melancholie und Tiefe

Mit über 30 Stunden Spielzeit für die Hauptstory ist „Beast of Reincarnation“ kein schnell abgehaktes Nebenbei-Erlebnis, sondern ein Titel, der sich Zeit nimmt, seine Welt und seine Charaktere zu entfalten.

„Beast of Reincarnation“ zeigt, dass Game Freak auch abseits von „Pokémon“ ein Gespür für stimmige, charaktergetriebene Welten hat. Wer actiongeladene Kämpfe mag und nichts gegen eine gehörige Portion Melancholie hat, findet hier ein vielversprechendes Paket aus taktischem Kampfsystem, liebevoll gestalteter Welt und einer Geschichte, die nicht auf schnelle Antworten, sondern auf Geheimnisse setzt.

Das Spiel ist auf Englisch und Japanisch synchronisiert, bietet aber Untertitel und Menüführung in deutscher Sprache.