Der Mann erlitt einen Herzinfarkt und stürzte dann samt Fahrzeug einen Hang hinunter. Der Notarzt konnte nichts mehr für den Verunglückten tun.

Zweiter tragischer Traktorunfall in der Steiermark. Während am Montagvormittag ein 28-Jähriger bei einem Traktorunfall im Bezirk Liezen ums Leben kam, starb am Nachmittag ein 61-jähriger Mann in Hitzendorf.

Der Landwirt war gerade dabei ein Wiesengrundstück zu durchfahren, als er einen Herzinfarkt erlitt. Daraufhin stürzte er samt Traktor und Anhänger das Grundstück hinunter in ein Bachbett. Obwohl der Notarzt und Sanitäter schnell am Einsatzort waren, konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.

Genauere Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am Herzinfarkt verstorben sei und nicht durch den Unfall. Der Fall reiht sich somit in eine tragische Häufung von Unfällen ein, bei denen ein medizinischer Notfall zum Auslöser wurde. Grund dafür könnte auch die Hitze der vergangenen Tage sein, heißt es von Sanitätern.