Kärntner stahl Leergut im Wert von 4200 Euro mit geliehenem Lkw

Ein Unternehmer hat mit ausgeliehenem Lkw und falschen Kennzeichen Getränkekisten bei Supermärkten eingesammelt. Von der U-Haft zeigte sich der Mann gezeichnet.

Zwei Nächte hat ein Kärntner Unternehmer in der Justizanstalt Klagenfurt in Untersuchungshaft verbracht. Ihre Wirkung dürfte diese Maßnahme nicht verfehlt haben. Vor Gericht kamen dem Angeklagten die Tränen, als er darüber berichtete. Der Mann musste sich wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Urkundenunterdrückung verantworten. Dass die dafür ausgefasste Haftstrafe von 14 Monaten samt 1440 Euro Geldstrafe bedingt ausgesprochen wurde, hing neben dem Geständnis und seiner Erwerbstätigkeit als Unternehmer auch mit der U-Haft zusammen. „Das ist ihre aller-, aller-, allerletzte Chance“, gab Richter Franz Kampl unmissverständlich zu verstehen.

Über Kärnten verteilt zurückgegeben

Der Mann hat heuer innerhalb von zwei Wochen eine Supermarktkette im großen Stil um Leergut erleichtert und die Getränkekisten dann über Kärnten verteilt zurückgegeben. Diese hatte er zuvor mit einem geliehenen Lkw gestohlen, auf den er vorher entwendete Kennzeichen montierte, um nicht über die Videoüberwachung bei den Supermärkten erwischt zu werden.

Streife kontrollierte Kennzeichen

Laut Staatsanwaltschaft ist dabei ein Schaden von 4200 Euro zusammengekommen. „Ich hatte Geldprobleme. Es ist einfach alles zusammengekommen. Mir ist es richtig schlecht gegangen“, erklärte der wegen Suchtgifthandels vorbestrafte Angeklagte vor Gericht. Aufgefallen ist die Sache, weil eine Polizeistreife die Kennzeichen des Lkw kontrolliert hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.