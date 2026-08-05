Egon Hierzegger, Obmann der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Ennstal/Salzkammergut, wurde jüngst für sein langjähriges Engagement gewürdigt.

Nicht nur sein „jahrzehntelanges Engagement als Unternehmer, Interessenvertreter und Gestalter regionaler Wirtschafts- und Tourismusentwicklung“, sondern auch seinen 60. Geburtstag hat die Wirtschaftskammer Steiermark zum Anlass genommen, ihrem Liezener Regionalstellenobmann Egon Hierzegger eine Ehrenurkunde zu überreichen.

Der Jubilar, der seit 1995 Unternehmer ist, die Mount Action Hierzegger GmbH mit Sitz in Tauplitz führt und sein Wissen in zahlreichen Gremien der Wirtschaftskammer Steiermark einbringt, war Geschäftsführer der Loser Bergbahnen und sammelte Managementerfahrung in Australien, Deutschland und Frankreich. „Seine berufliche Laufbahn verbindet Tourismus, Unternehmensführung, Regionalentwicklung und Restrukturierungsmanagement“, so die Wirtschaftskammer.

Darüber hinaus war Hierzegger von 2015 bis 2020 Vizebürgermeister der Gemeinde Bad Mitterndorf, bringt sich im Regionalmanagement Liezen (RML), bei Leader Ennstal-Ausseerland sowie in den Kurkommissionen Bad Mitterndorf und Grundlsee ein.