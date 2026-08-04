Iran strebt keine Ausweitung des Krieges an

Der Iran verteidigt nach den Worten seines Präsidenten Massud Pezeshkian seine Grenzen. Sein Land strebe aber keine Ausweitung des Krieges an, erklärte Pezeshkian staatlichen iranischen Medien zufolge am Dienstag. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag, es seien Verhandlungen mit dem Iran über eine Beilegung des Konfliktes im Gange. Zugleich sprach Trump von einer "letzten Chance" für die Führung in Teheran. Der Iran wies die Darstellung zurück.

© APA/AFP Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian (Archivbild)