Fast 42 Millionen Tonnen Rohöl wurden 2025 durch Osttirol gepumpt

Die Transalpine Ölleitung Österreich mit Hauptsitz bei Matrei erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 32,8 Millionen Euro. Man sei wieder auf Vorkrisenniveau.

Die Transalpine Ölleitung Ges.m.b.H. in Österreich blickt nach zuletzt volatilen Jahren auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Die Gesellschaft mit ihrem Hauptsitz bei Matrei in Osttirol erzielte einen Umsatz von 32,8 Millionen Euro und trug damit nach eigener Angabe zu einem „insgesamt starken Geschäftsjahr“ der ganzen TAL-Gruppe bei.

TAL-Gruppe erreicht Vorkrisenniveau

Im Vorjahr transportierte die TAL insgesamt 41,6 Millionen Tonnen Rohöl vom Hafen Triest zu Raffinerien in Österreich, Süddeutschland und der Tschechischen Republik. Das entspricht wieder dem Niveau vor der Pandemie. 422 Tankschiffe wurden dazu am Terminal in Triest entladen, rund 7500 Kubikmeter Rohöl können pro Stunde durch die Pipeline fließen. Man sieht sich damit als „ein zentraler Akteur der Energieversorgung Mitteleuropas“.

Enormer Höhenunterschied in Osttirol

Die Transalpine Ölleitung wird von drei eigenständigen Gesellschaften in Italien, Österreich und Deutschland betrieben. In Kienburg bei Matrei verantwortet man den 161 Kilometer langen Pipeline-Abschnitt zwischen Kärnten – der Grenzübertritt aus Italien ist bei Kötschach-Mauthen – Salzburg und schließlich Nordtirol. Der größte Teil verläuft durch Osttirol. Von Lienz bis hoch zum Scheitelpunkt am Felbertauern auf 1572 Meter Seehöhe muss die Leitung einen Höhenunterschied von rund 900 Metern überwinden. Pumpstationen in Kienburg und Groben bauen den dafür nötigen Druck auf. Den Alpenhauptkamm durchquert sie in einem 7,3 Kilometer langen Stollen, die anschließende Gefällestrecke wird seit 2018 zur Energiegewinnung genutzt. Das Rohöllaufkraftwerk Taimeralm im Pinzgau ist das erste Kraftwerk weltweit, das aus Öldurchfluss CO₂-frei Energie erzeugt.

© TAL 422 Tankschiffe wurden im Vorjahr am Terminal in Triest entladen

Der Vorsitzende der TAL-Gruppe übernimmt zugleich die Geschäftsführung der drei Ländergesellschaften. Diese Funktion hat seit Juni des Vorjahres Alessandro Gorla inne. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe 259 Mitarbeitende, davon 26 in Österreich. Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete man einen Gesamtumsatz von 208,3 Millionen Euro. Im Frühjahr dieses Jahres sorgte ein vermutlicher Sabotageakt auf italienischer Seite, unweit der Grenze zu Kärnten, für eine vorübergehende Abschaltung der Pumpstation Paluzza. Der Schaden hatte Auswirkungen auf die Pipeline, die für drei Tage den technischen Betrieb einstellen musste.