Mattle fordert öffentliche Anhörung zu Pensionsreform

Nach seinem Vorstoß für eine Pensionsreform mit einem Pensionsantritt ab 65 Jahren und dem damit verbundenen verpflichtenden Nachweis von 45 Erwerbsjahren legt Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nach. Er fordere, dass alle Parteien ihre Vorschläge für eine Reform auf den Tisch legen und diese dann "in einer öffentlichen Anhörung, die live gestreamt und über die ausführlich berichtet wird" mit ihren Experten konkret darlegen, erklärte Mattle gegenüber der APA.

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema "Übernahme Vorsitz Landeshauptleute-Konferenz" am Freitag, 3. Juli 2026 in Vandans.