Die Debatte um die Ehrentribüne beim Villacher Kirchtag geht in den sozialen Medien weiter. Meinungen reichen von Kritik bis zur Verteidigung der Tradition.

Die Diskussion um die Ehrentribüne beim Villacher Kirchtagsfestzug sorgt auch nach dem Ende des Kirchtags für zahlreiche Reaktionen in sozialen Netzwerken und dem Kleine Zeitung-Onlineforum. Auslöser war die Kritik der Villacher ÖVP, die die rund 13.500 Euro teure Tribüne sowie die dadurch verursachten Verzögerungen im Festzug infrage stellt und stattdessen Einsparungen zugunsten heimischer Standler fordert.

„Ein Volksfest sollte allen gehören“

Unter den Leserinnen und Lesern gehen die Meinungen auseinander. Viele sehen die Ehrentribüne als nicht mehr zeitgemäß. Besonders viel Zustimmung erhielt ein ausführlicher Facebook-Beitrag einer Facebook-Userin. Sie schreibt: „Ein Volksfest sollte Menschen verbinden und nicht sichtbar in ‚Ehrengäste‘ und ‚den Rest‘ einteilen.“ Für sie vermittle die Tribüne das Signal: „Hier sitzen die wichtigen Leute, dort steht der Rest.“ Ein weiteres Argument: „‚Das war immer schon so‘ war noch nie ein Argument dafür, dass etwas heute noch sinnvoll oder zeitgemäß ist.“ Auch andere Leser stellen die Sonderrolle der Ehrengäste infrage. So meint eine Kommentatorin: „Diese Tribüne ist überflüssig, bemüht sich die Regierung doch um Bürgernähe, also warum hocken sie dann separat und abgehoben?“ Ein anderer schlägt vor: „Normalerweise müsste die Ehrentribüne ausschließlich mit Blaulichtorganisationen gefüllt sein.“ Daneben gab es auch deutlich schärfere Formulierungen. Ein User bezeichnete die Tribüne als „Komödienstadel mit den Politikern samt Bürgermeister und C-Prominenz.“

Nicht alle teilen die Kritik

Andere können die Aufregung hingegen nicht nachvollziehen. Ein Facebook-Kommentator schreibt: „Wir haben anscheinend wirklich ein Sommerloch. Vor lauter Langeweile regt man sich über jeden Quatsch auf, zuerst die Pferde, jetzt die Tribüne. Welcher Quatsch kommt als Nächstes?“ Ein Teil der Diskussion verlagerte sich auch auf die Bundespolitik.

Die Reaktionen zeigen: Die Ehrentribüne ist längst mehr als eine Sitzgelegenheit. Für die einen gehört sie zur Tradition des Kirchtags, für die anderen steht sie für eine Form der öffentlichen Inszenierung, die nicht mehr in die Zeit passt. Die Frage, ob sie künftig noch Teil des Festzuges sein wird, dürfte daher weiter für Diskussionen sorgen.